AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Manisa’nın Soma ilçesinde maden işçilerinin işten çıkarılmasına ilişkin, “Bazı marjinal gruplar var. Bu marjinal gruplar yatırımcıların yatırım yapmasını istemiyorlar, iş barışının olmasını istemiyorlar, insanları yanlış yöne sevk ediyorlar. Özgür Özel işçileri yalın ayak yürüttü” dedi.

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ailesine ait Fernas Madencilik’te 7 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Nasıroğlu, haksız ve hukuksuz bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, “Sayın Özgür Özel madencileri ziyarete gidiyor ve onlara diyor ki, ‘Ben vekille 25 dakika telefonla konuştum. Israr ettim, mümkün olan en uygun dille anlattım. Size kötü söz söyleyenleri bana göster, onları ben işe alacağım, diğerlerini sen al’ diyor işçilere. İki CHP Manisa milletvekili görüşmek istediklerini söylediler, görüştük. Fernas’ın sahasındaki problemleri beraber değerlendirdik. Belli şeyleri anlattılar, ben not ettim. Ben firmanın anlattıklarını kendilerine ilettim. Ama ben burada firmaya tekrar CHP milletvekillerinin söylediklerini aktaracağımı söyledim. Özgür Özel’in görüşmek istediğini söylediler, 2.5-3 dakika görüştük" dedi.

"60 kişilik grup maden sahasına geliyorlar, zorla giriyorlar, işletmeyi işgal ediyorlar"

Nasıroğlu, şöyle devam etti:

“60 kişilik grup maden sahasına geliyorlar, zorla giriyorlar, işletmeyi işgal ediyorlar. İşletmedeki arkadaşlar gerekli yerlere müracaat ediyorlar. Bizim yöneticilerle görüştükten sonra madencileri kışkırtacak şekilde konuşuyorlar. Bazı marjinal gruplar var. Bu marjinal gruplar yatırımcıların yatırım yapmasını istemiyorlar, iş barışının olmasını istemiyorlar, insanları yanlış yöne sevk ediyorlar. Özgür Özel işçileri yalın ayak yürüttü. CHP işçileri aldı kendi arabalarına, Meclise getirdiler. Bazıları benimle görüştüler. Buyursunlar, bugün gelsinler başlasınlar. Şu anda orada 450 kişi çalışıyor. İş güvenliğinde bir problem olsaydı, orada çalışma olmazdı. Eğer yanlış bir şey varsa çalışanlarımızın yetkililerle konuşması gerekiyordu. Maden sendikası yetkili olmamasına rağmen bunları yöneten arka planda birileri var.”