AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından hafta sonu Pelitözü Gölpark’ta kurulan üyelik standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Pelitözü Gölpark’ta açılan stant, gencinden yaşlısına her kesimden Bilecikli vatandaşların uğrak noktası oldu. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirildiği stantta, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe katılarak vatandaşlarla birebir sohbet eden AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Şehrimizin kalbinin attığı bu güzel etkinlikte, standımızda vatandaşlarımızla bir araya geliyor, sıcak sohbetler eşliğinde gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz. Genciyle yaşlısıyla her yaştan hemşehrimizin ilgisi bizleri mutlu ederken, fikir alışverişinde bulunmak ve onların taleplerini dinlemek bizler için kıymetli bir fırsat sunuyor. Bu coşkulu atmosferde bir arada olmak, birlik ve beraberliğimizin en güzel yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, gün boyunca devam eden ziyaretlerin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.