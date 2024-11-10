AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının tek liste ile yapılan 8. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına Şafak Aydoğuş seçildi.

AK Parti Manisa teşkilatında ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ilçede tamamlanan kongrelerde bugün Selendi İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresi de gerçekleştirildi.

Kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ömer Lale yaparken, Kongreye AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, önceki dönem AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, eski ilçe başkanları, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, diğer ilçelerin başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, delegeler, muhtarlar ve partililer katıldı.

Şafak Aydoğuş Başkanlığında oluşan AK Parti Selendi İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Yeter Kanyılmaz, Yılmaz Tuna, Muharrem Karataş, Serdar Şahinkaya, Bayram Cahan, Nilüfer Ülkü, Mehmet Alakoyun, Ali İhsan Karakoç, Hikmet Yeşilkula, Musamettin Bayşeker, Harun Tatar, Mustafa İzci, Mesut Yılmaz, İlyas Gülcan."

İl Kongre Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: "Şafak Aydoğuş, Yeter Kanyılmaz, Mürsel Uçan, Yunus Kaya, Muharrem Sezer, Muhammet Akcan, Şeref Kaçar, Asım Daban, Dursun Kıvrak, Musamettin Bayşeker, Ayşe Özcan Tokkaş, Ali Tatar, İbrahim Dönmez, Veysel Çalışkan."

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresinde bir konuşma yapan Şafak Aydoğuş, "Bugün burada kongremizi gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olsun. Bu görevi bize layık gören Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkes teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bugüne kadar her daim partimiz için çalıştık, bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun." dedi.