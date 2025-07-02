AK Parti Mersin teşkilatı , kentin her alanda gelişmesi ve kalkınması için güçlü bir birliktelik sergiliyor. Önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nureddin Nebati , Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir’in katılımıyla TBMM'nde gerçekleştirilen kapsamlı istişare toplantısında , Mersin’in ekonomik, sosyal, eğitim ve altyapı projeleri masaya yatırıldı.

Toplantıda , Mersin’in sahip olduğu potansiyelin daha etkin kullanılması ve şehrin güçlü bir ekonomik merkez haline getirilmesi için atılacak adımlar detaylı şekilde ele alındı. Tarım , limanlar , enerji ve turizm gibi Mersin’in stratejik sektörlerinde yapılacak yatırımların hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca , genç istihdamı ve eğitim alanında yapılacak çalışmaların kentin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, toplantıda yaptığı konuşmada, “Mersin için hedeflerimiz büyük. Teşkilat olarak milletvekillerimizle , bakanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışarak Mersinimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Birlikte , tek yumruk olarak ilerliyoruz” dedi.

Milletvekilleri Nureddin Nebati , Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ise yaptıkları değerlendirmelerde, “Mersin’in her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstişarelerimizle sorunları tespit ediyor , çözüm yollarını ortak akılla belirliyoruz. Mersinli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için tüm kaynakları seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin teşkilatı, güçlü koordinasyon ve kararlılıkla Mersin’i Türkiye’nin en önemli ekonomik ve sosyal merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.