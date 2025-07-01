AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve İl Başkanı Hüseyin Okandan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri 25. Dönem Milletvekili Kemal Tekden ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u, Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy, İl Başkanımız Hüseyin Okandan ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ile ziyaret ederek Kayserimizin kalkınması ve geleceğine dair önemli projeleri değerlendirdik. Bakanımıza misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.