AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Hakan Aka ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Danışma Meclisi’nde teşkilat mensuplarının partinin yol haritasının belirlenmesine yönelik istek ve önerileri dinlendi

Hakan Aka: "Bu kutlu davanın neferleriyiz"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Karesi İlçe Danışma Meclisi’nde daha sonra divan kurulu oluşturuldu. Gündem maddelerinin okunduğu toplantıda daha sonra konuşmalar yapıldı. Karesi İlçe Danışma Meclisinin açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Hakan Aka şunları söyledi:

"Bugün burada sadece danışma toplantısı değil bugün burada davamıza olan sorumluluğumuzu, birbirimize olan sadakatimizi ve en önemlisi birbirimize olan vefamızın tekrardan temini için burada toplandık. Bizler bu kutlu davanın yılmaz neferleriyiz. İl ve ilçe başkanlarımız, ar-ge başkanlarımız, sandık başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ve bunların yönetimleriyle birlikte bu büyük hareketin belkemiğidir. En ağır yükü çeken ve en çok koşan ama maalesef en az görülen kahramanlar da bu salondadır.

"Bizde verilen görevler vefanın adıdır"

İl ve ilçe başkanları yönetimleri, mahalle ve sandık başkanları ve yönetimleri siyasetin belkemiğidir. En ağır yükünü taşıyan neferlerdir. Onların emeğini hiçe sayarak yükselenler aslında kendi köklerini keser. Çünkü güçlü bir başarı ancak vefayla kalıcıdır. İşte bu sözler bizim siyasi anlayışımızın ve ahlaki duruşumuzun özetidir. Kim ki teşkilatına sırtını döner, kim ki bu büyük aileyi unutursa o kişi maalesef kendi köklerini kurutur. Bizim anlayışımızda yükselmek başkalarını ezerek değil el ele vererek olur. Bizde makamlar bizler içindir, bizde görevler vefanın adıdır adı.

Biz Karesi Teşkilatı olarak dün olduğu gibi bugün de önce dava, önce teşkilat demeye devam edeceğiz. Her birinizin emeğini başımın üstünde tutuyorum. Her bir mahalle başkanımızın, her bir yönetim kurulu üyemizin alın teri bu davanın temel harcıdır. Ama arkadaşlarım aynı zihniyet ve hassasiyet Karesi Belediyesinde gözükmüyor. Sanırsam Karesi Belediyesinin başında bir belediye başkanı var. Sen belediye başkanı değil influencer olmuşsun. Sosyal medyada boy boy fotoğrafın, videoların, reklamın var. Ama sokakta hizmet, eser yok. Çarşıda dert mahallede sorun çok. Ama belediyede çözüm yok. Bu arkadaş kendisine daha önce birçok isimler taktı. "Derenin ötesi yakasındaki çocuk" dedi baktı tutmadı değiştirerek "Poyrazın oğlu" dedi ve o da tutmadı. Sen yorulma Karesi’deki vatandaşlar sana güzel bir isim bulmuşlar. Karesi’de sokaklarda insanlar sana Karesi’nin İnfluenceri diyor. Biz de vatandaşları ve kendisini tebrik ediyoruz. Bu unvan tam da sana göre oldu. Ne diyelim biz de beğendik hayırlı uğurlu olsun inşallah.

Halkın derdiyle değil de reklamıyla meşgul bir anlayış Karesi’de maalesef nefes alamaz. Ama sizler hiç merak etmeyin. Ak kadrolar göreve geldiğinde Karesi yeniden hizmetle, vizyonla ve güler yüzle buluşacaktır inşallah. Buradan açıkça sesleniyorum; Sayın Belediye Başkanım bu işi yapamayacaksan, en iyi yaptığın işi influencerliğe tam zamanlı olarak geri dön. Çünkü biz şov değil çözüm istiyoruz. Biz beraberiz, güçlüyüz ve kararlıyız. Yılmayacağ3ız, yorulmayacağız, en önemlisi kırılmayacağız ve küsmeyeceğiz. Çünkü biz millete hizmeti şeref bilen ve vefayı ilkeye dönüştürmüş kadrolarız. Rabbim birliğimizi daim, yolumuzu açık etsin inşallah. Bu davaya yürekten omuz veren her kardeşime şükranlarımı sunuyorum."

Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka’nın konuşmasının ardından sırasıyla Milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey ve İsmail Ok teşkilat mensuplarına seslenerek dünya ve ülke gündemini değerlendirdi. İl Başkanı Mehmet Aydemir ise Balıkesir gündemi hakkında konuşma yaparak büyükşehir belediyesinin çalışmalarını eleştirdi. Aydemir ayrıca danışma meclislerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğine dikkat çekerek tüm teşkilat mensuplarının partinin önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalara destek olmasını istedi.