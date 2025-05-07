AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, Mustafakemalpaşa’daki Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı’nın giriş ücretlerine yapılan zamla ilgili, "Nihai fiyatlandırma tamamen belediyenin takdirindedir. Bu karar sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, sosyal medyada yer alan "Tarife fiyatlarını Milli Parklar Müdürlüğü belirliyor" şeklindeki ifadelere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Turgut, "Milli Parklar yalnızca azami (en yüksek) ücret sınırını belirler. Nihai fiyatlandırma tamamen belediyenin takdirindedir" dedi.

Belediyenin bu yetkiyi en yüksek ücreti uygulayarak halkın aleyhine kullandığını vurgulayan Turgut, "Daha önce 40 TL olan giriş ücreti, 135 TL’ye çıkarılmıştır. Oysa belediyenin bu alanı ücretsiz hale getirme yetkisi de vardır" ifadelerini kullandı.

"Suuçtu gibi halkın ortak değeri olan bir alanın sosyal tesis anlayışıyla değil, ticari bir zihniyetle ele alınmasının kabul edilemez" olduğunu söyleyen Turgut, "Bu karar sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır" diyerek tepki gösterdi.

Açıklamasının sonunda belediyeye çağrıda bulunan Mutlu Turgut, "Belediyemizi halkın yararını gözeten, adil ve erişilebilir hizmetler sunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.