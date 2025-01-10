TBMM Ak Parti Grubu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ziyaret eti.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başkan vekilleri Abdulhamit Gül, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve bazı milletvekillerinden oluşan heyet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Heyet basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve sohbet etti. Gazetecilerin taleplerini dinleyen heyet basın mensuplarının özlük haklarının düzeltilmesi konusunda çalışmaların olabileceğini dile getirdi.