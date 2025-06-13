Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi sonrası 16 Haziran Pazartesi günü Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince yapılacak olan başkanlık seçimine AK Parti Grubu aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran’da elektrik akımına kapılması ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran günü hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 16 Haziran’da yeni başkanını seçmek için toplanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu, yapılacak olan başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut yaptığı açıklamada, "AK Parti Manisa Teşkilatımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" dedi.