AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Kurban Bayramı’na ilişkin, "Bu bayrama da; başta Gazze olmak üzere, dünyanın birçok yerinde yaşanan acıların ve zulümlerin gölgesinde giriyoruz" dedi.

Genel Sekreter İnan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. İnan, mesajında, bayramın Türkiye’ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, "Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların sona erdiği, kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardır. Bu bayramda da yeniden kucaklaşacak, gönülleri kazanacak, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, millet olmanın kıymetini bir kez daha birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu bayrama da başta acıların ve zulümlerin gölgesinde giriyoruz"

bu bayrama da; başta Gazze olmak üzere, dünyanın birçok yerinde yaşanan acıların ve zulümlerin gölgesinde giriyoruz

Bu bayrama da başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan acıların ve zulümlerin gölgesinde girildiğine dikkati çeken İnan, "Biz, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daima zulme uğrayanların yanında durmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılında terörsüz Türkiye hedefiyle daha büyük, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışıyoruz. Dualarımız; vatanımızın birliği, milletimizin dirliği, evlatlarımızın güvenliği içindir. Çünkü biz; adı kardeşlik, soyadı Türkiye olan büyük bir milletiz" açıklamasında bulundu.