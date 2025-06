AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan partisinin Konak ve Buca İlçe Danışma Meclisi Toplantıları’na katıldı. Burada konuşma yapan İnan, "Ülkesindeki tüm kurumlarını, kişilerini, Cumhurbaşkanını milletvekillerini batıya şikayet etmek bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneğidir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir temasları kapsamında önce partisinin Konak İlçe Danışma Meclisi’de ardından da Buca İlçe Danışma Meclisi’nde konuştu. AK Parti teşkilatlarının AK Parti kimliğini her alanda savunacağının altını çizen İnan, "Çeyrek asırdır memleketimizi idare ediyoruz. Biz Türkiye’yi tam sekiz kat büyütmüş bir partiyiz. Milletimize seksen senedir gerçekleştirilmemiş hizmetleri son yirmi beş senede kazandırmış bir partiyiz. 24 sene içerisinde savunma sanayiden tutun, sağlık meselelerine kadar pek çok meseleyi liderimiz sayesinde ülkemize kazandırdık" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Türkiye güvenli liman oldu"

Ortadoğu’da yaşanan gerilimi hatırlatan Eyyüp Kadir İnan, "Bölgemizde bir füze iniyor, bir füze kalkıyor. Adeta ateş çemberine dönmüş bir coğrafyamız var. Peki bugün bizi güvende tutan, endişeye sevk etmeyen, Türkiye’yi güvenli liman haline getiren nedir? Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıdemli bir dünya lideri olmasıdır. Cumhurbaşkanımız tecrübesi, liderliği ve yürüttüğü diplomasisiyle sınırları aşan bir liderdir" ifadeleri kullandı.

"CHP’de savaş Ortadoğu’dakinden büyük"

Konuşmasında CHP içinde yaşanan gelişmelere değinen İnan şunları söyledi; "Her cumhurbaşkanı adayını ikinci Atatürk diye bu millete sundular. Sonrasında da her cumhurbaşkanı adaylarını partilerinden kovdular. 2023 seçiminde de, Cumhurbaşkanı olarak adayı sundukları kişiyi ilk fırsatta kahkaha atarak, dil çıkartarak ilk kongrelerinde indirirler. İnanın bugün Ortadoğu’daki savaş, kriz ve gerilim halinin on katı Cumhuriyet Halk Partisinde mevcut. Milletimiz CHP’nin bu kriz halinden artık yoruldu ve milletimizin gündeminde özellikle İzmirlinin gündeminde, şaibeli kurultayları paraların balya balya saçıldığı kurultay yok. İzmirlinin gündeminde İzmirlilerin sorunları var. İzmir’de çöp dağları var, hizmet krizleri var. İzmirli hemşerilerimiz, Bucalı hemşerilerimiz artık hizmetsizlikten yoruldu. Ama İzmir’de bir kayıkçı kavgası almış başını gidiyor. İzmir artık sizin kayıkçı kavgalarınızdan da yoruldu. Bu kayıkçı kavgalarından dolayı bu şehrin, bu güzel insanların kaybedecek bir dakikası bile yok."

"Batıya şikayet CHP geleneği oldu. CHP Genel Başkanı Berlin kaplanı olarak geleneği sürdürüyor"

Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Almanya’da Türkiye’ye yönelik sözlerini eleştirdi. Ülkesini batıya şikayetin artık CHP geleneğine dönüştüğünü söyledi. İnan şöyle konuştu: "Ülkesindeki tüm kurumlarını, kişilerini, Cumhurbaşkanını milletvekillerini batıya şikayet etmek bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneğidir. Şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu geleneği ’Berlin Kaplanı’ olarak sürdürüyor. Almanya’da çeşitli suizanlarla ülkemizi, demokrasimizi ve tüm kurumları hedef alıyor. Yazıklar olsun. Bu geleneği sen sürdürebilirsin. Bugün İBB yolsuzluk soruşturmasında Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu ortadayken bunlardan Almanya’dan bahsetmiyorsun. İtirafçıların çarşaf çarşaf itirafları, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin açıklamalarından bahsetmiyorsun. İstanbul’a hizmet etmek yerine belediye kaynaklarının ne kadar rüşvete, yolsuzluğa ulaştığından bahsetmiyorsun. Bu millet seni çok iyi tanıyor Özgür Özel. Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi’nin girmiş olduğu rüşvet ve yolsuzluk ağının ne kadar büyük olduğunu da çok iyi biliyor. O nedenle ebeveynlerine en kısa zamanda bu milletin asla sana inanmadığını, rüşvetçilere, yolsuzlara asla fırsat vermeyeceğini, yargı mensuplarının çocuklarına kadar nasıl tehdit edildiğini, nasıl şantaj yaptığını da bu millet çok iyi biliyor. O batıdaki ebeveynlerine ilk önce kendi çalışma arkadaşlarından doğan, kendi partililerinden doğan o itirafçıların çarşaf çarşaf açıklamalarını yansıt. ülkemize iftira atmak kolay. Ama biz AK Parti kadroları olarak ülkemize kim iftira atıyorsa, bayrağımıza kim iftira atıyorsa 23 senede nasıl dimdik durduysak onların karşısında yine dimdik duracağız ve sandıkta hesaplaşacağız."

Teşkilata mesaj

İnan, AK Parti kadrolarının her seçim sonrasında kendi iç muhasebesini yaptığını hatırlatarak, İzmir teşkilatına "İzmir’de çalmadık kapı, girmedik gönül kalmayıncaya kadar çalışacağız. Hepimize çok büyük görev düşüyor. AK Parti’de görevlerin hepsi gelip geçici. Bayrak teslim alanın da bayrağı teslim eden de her zaman aynı istikametin aynı menzilin yolcusu. Biz AK Parti olarak nasıl 25 yılımızı doldurduysak, inşallah bizden sonraki gelenler de partimizin 50’inci yılını, 75’inci yılını ve partimizin 100’üncü yılını kutlayacak. Bundan hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Bizim için en büyük anket seçim"

Sosyal medya üzerinden yayılan anketlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan İnan, CHP’yi eleştirdi. "Sallamasyon anketlerle, halüsinasyonlarla beşinci sınıf anket firmalarından sosyal medyaya anket sonuçları koyuyorlar. Bakın değerli hemşehrilerim bizim AK Parti olarak en büyük anketimiz seçimdir. ilan ederiz. Bizim için en büyük anket seçimdir" dedi.