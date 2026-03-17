AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş Bilecik'te gençlerle buluştu.

Bilecik'te sahur programı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sahur programına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım katıldı. Programa ayrıca Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik Kadın Kolları İl Başkanı Semra Poyraz, parti teşkilatı üyeleri ve gençlik kolları üyeleri de eşlik etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programda gençlere birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, gençlerin ülkenin geleceği için büyük bir umut olduğunu ifade ederek: 'Aynı sofrada buluşan, aynı ideal için yürüyen bir gençlik var. İnancı güçlü, heyecanı diri, memleket sevdası yüreğinde. Gençliğimizi bu güzel sofrada bir araya getiren İl Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz'e ve emeği geçen tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın hikâyesini yazacak olan gençlik de işte tam burada' dedi.