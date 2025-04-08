AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Denetim Komisyonu üyesi İbrahim Sünetci, 2024 yılında belediyenin mali açığın 148 milyon 322 bin 216 TL olduğunu ve bunun 30 milyon 166 bin 236 TL’sinin kreşlerinden kaynaklandığını söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılan Bilecik Belediyesi Nisan ayı Meclis toplantısında 16 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’inci maddesi gereği 2024 yılına ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun okundu. Ardından söz alan AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Denetim Komisyonu üyesi İbrahim Sünetci, "2024 Yılı mali bütçe 148 milyon 352 bin 256 lira zarar ortaya çıkmış, biraz açılmasını istiyorum. Bu konuyu halk kamuoyu bilsin, neden 148 milyon TL bir zarar var." dedi.

"Bunun iki tane sebebi var"

Konu hakkında Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Mali Hizmetler Müdürü Serkan Erdem’e sözü verdi. Erdem, "Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi kreşlerin 30 milyon zarar etmesi, bir diğeri de rakamı yanlış söylemeyeyim 62 milyon civarında vatandaş yerine kendi ödediğimiz bir katı atık bedel var. Zarar oluşturan iki tane neden bunlar, diğerleri de faturalardan gelen ödemeler" dedi.

"Gündüz Bakım Evi’nin zarara uğratılması aslında bizim tüm Bilecik halkının onur madalyası"

AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Denetim Komisyonu üyesi İbrahim Sünetci, kreşlerde oluşan 30 milyon 166 bin 236 kuruşu meclis üyeleri tarafından mı karşılanacağını sorusu üzerine cevap veren Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kreşlerimiz bakım evi diye geçiyor kayıtlarda, gündüz bakım evinin zarara uğratılması aslında bizim tüm Bilecik halkının onur madalyası. Her zaman söylediğim bir cümle var kreşin zaten güncel rakamları uydurduğumuz aylık gerçek olan rakamlar yansıtıldığında bugün en az aylık 9 bin lira yansıtmamız gerekiyordu. Şimdi 12 bin lira olmuş, yani şimdi bir hesap yaptığımızda 22 bin lira bugün güncel rakamla bir asgari ücret alan birisi 12 bin lira vermesi imkansız burada çocukların ısınması, yemesi, çeşitli bir sürü nedeni var, bir sürü gider bunlar hesaplandığında kişi başı ya biz 12 bin lira para yansıtacağız ya da zarar edeceğiz. Bu kamu kaynaklarından veriliyor doğru biz aslında bu zamları yansıtırken hatta içinde kırtasiye giderleri de var. O gün biz bunları yansıtırken hep burada bu konu oldu ucuz mu, pahalı mı, değil mi komisyonda ki arkadaşlarımız konuştu. Vicdanen rahat olabileceğimiz konularda konuştuk. Orada bir kamu zararı yok ama kamudan karşılanan çocuklarımız için bir gelir gider tablosu doğrudur" dedi.