AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç: "Yaz aylarında tek bir kepçe çalıştırmadan bekleyip, okullar açılırken yolu kapatmak hizmet değil zulümdür. Ankara enkaza dönüşüyor" dedi.

Ankara’nın son zamanlarda yaşadığı trafik sıkıntısına değinen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bu duruma el atmadığını belirten AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Ankara’nın yaşadığı sıkıntılar ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

"ABB’nin Yenimahalle-Gimat kavşağında başlattığı köprülü kavşak çalışması trafiği kilitledi"

Ankara’da yaşanan trafik sıkıntısına değinen Baykoç, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Sincan Yenikent girişinde ve Yenimahalle Gimat Kavşağı’nda başlattığı köprülü kavşak çalışması, bölge trafiğini kilitledi. Vatandaşlar saatlerce yollarda beklerken bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yaz aylarında tek bir kepçe çalıştırmadan bekleyip, okullar açılırken yolu kapatmak hizmet değil zulümdür. Ankara enkaza dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"Dengeli ve planlı yönetim bir kez daha sorgulanmaya başlandı"

Mansur Yavaş’ın uygulamaya koyduğu ‘dengeli ve planlı yönetim’ anlayışının tutmadığını belirten Baykoç, "ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sık sık dile getirdiği ‘dengeli ve planlı yönetim’ söylemi, bu olayla birlikte bir kez daha sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar, yaz aylarında trafiğin daha rahat olduğu dönemde başlanıp bitirilebilecek bu çalışmanın neden okulların açılmasına günler kala başlatıldığını sorarak ABB yönetimine tepki gösterdi. EGO seferlerinin de aksamasıyla Yenikent metrosu duraklarında uzun bekleyişler yaşandı. Yüzlerce vatandaşın ortak tepkisi, ‘neden bu çalışma yazın yapılmadı?’ sorusunda birleşti" değerlendirmelerinde bulundu.

"Ankara son 7 yıldır adeta tarih öncesi çağlara döndü"

AK Partili Baykoç, Yenikent girişinde yaşanan trafik çilesine tepki göstererek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ankara son 7 yıldır adeta tarih öncesi çağlara dönülmüşçesine toz, toprak, çamur ve çukur içinde bırakılmıştır. Büyükşehirlerin 5, 10, 20 hatta 50 yıllık projeksiyonları olur. Gelişim aksları, ulaşım ağları ve alternatif yaşam alanları buna göre planlanır. 2008 yılında AK Parti belediyeciliği döneminde Ankara için hazırlanan ve 2023’e kadar uzanan yol haritası da bunun bir örneğiydi. O dönemde şehrin geleceği hesaplanarak, imar ve altyapı yatırımları ona göre yapılıyordu. Ancak mevcut yönetim, o vizyonun ekmeğini yiyerek bugüne kadar geldi. Artık elde hazırda hiçbir şey kalmadı, plansızlık ve tutarsızlık yüzünden Ankara enkaza dönmeye başladı. Yaz aylarında Ankara nüfusu azalır, trafik yükü hafifler. Normalde en yoğun yol çalışmaları bu dönemde yapılır ki, vatandaş mağdur olmasın. Fakat ABB yönetimi 3 ay boyunca tek bir kepçe bile çalıştırmadan bekledi. Okulların açılmasına günler kala, günlük 400 bin kişinin kullandığı Yenikent-Ankara Ayaş Yolu kapatıldı. Bu yol sadece Sincan ve Yenikent’i değil, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerimizi de doğrudan etkiliyor. Vatandaşlarımız saatlerce trafikte beklemek, evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Bu hizmet değil, açıkça zulümdür."

"Vardiya sistemi yok"

Ankara’da yapılacak projelerin sistemsiz bir şekilde çalıştığını ifade eden Baykoç, "ABB, köprülü kavşak için 240 gün gibi bir süre telaffuz ediyor. Oysa Ankara’nın AK Partili yıllarında 35, 60, 70 günde bitirilen projeleri hepimiz gördük. Bugün ise vardiya sistemi yok, akşam saatlerinde iş makinelerinin çalışmadığı defalarca gözlemleniyor. 8-5 mesaisiyle bu yol bitmez. Bu anlayışla çalışılırsa proje tamamlandığında çoktan bir sonraki seçim gelmiş olacak. Ankara’yı yönetenler, vatandaşa hizmeti değil, seçime dönük algıyı öncelemektedir. Ne yazık ki aynı manzarayı Anadolu Bulvarı’nda görüyoruz. Bütün yaz boyunca hiçbir faaliyet yapılmadı. Son 15 gün kala birkaç kepçe koyarak kazıya başladılar. O yol sanayi bölgesine, Gimat Toptancılar Sitesi’ne ve çevre yolu bağlantısına hizmet ediyor. Gimat esnafı ciddi zarar görüyor, vatandaşlarımız 20 dakikalık yolu 2 saatte gidiyor. Zamanın bu kadar hoyratça harcanması kabul edilemez. Bu, vatandaşa yapılmış büyük bir zulümdür" dedi.