Bursa’da ailesiyle birlikte sınav için yola çıkan genç, kaza yapınca imdadına polise ekipleri yetişti.

Bursa’da AYT sınavına giderken merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde ailesiyle birlikte maddi hasarlı trafik kazasına karışan genç, ne yapacağını şaşırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatan genç için ekipler seferber oldu. Polis otomobiliyle genci sınav yeri olan Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne götürdü.

Genç sınava yetişirken, kazayla ilgili ise tahkikat sürüyor.