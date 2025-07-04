Yozgat’ta yıl boyu üretilen ürünleri sergilemek üzere kurulan Aile Destek Merkezi sergisi açıldı.

Yozgat’ta faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan merkezin yıl boyunca gerçekleştirdiği kurslar sonucunda ortaya çıkan ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılış törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan da katıldı. Sergide, el sanatları, dikiş-nakış, takı tasarımı, ahşap boyama ve benzeri birçok alanda üretilmiş ürünler yer aldı. Katılımcılar, sergilenen eserleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. Protokol üyeleri sergiyi gezerek ürünleri yakından inceledi.

"Hanımefendileri tebrik ediyorum"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan açılışta yaptığı açıklamada "Aile Destek Merkezi çalışmalarının yılsonu sergisinde hanımefendilerle bir araya geldik. 1 yıl boyunca verdikleri emeği, alın terini, göz nurunu burada gördük. Aile Destek Merkezlerimiz bünyesinde kadınlarımızın el emeği göz nuru çalışmalarının yanı sıra oraya gelen annelerimizin çocuklarına yönelik olarak kreşlerimiz de var. Her iki aile destek merkezimiz de gayretle hanımefendilerle iç içe ailelerle birlikte çalışmalarına devam ediyorlar. Hanımefendileri tebrik ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Elde edilen gelirler hanımların kendilerine kalıyor"

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Kadriye Çetinkaya el sanatları branşında yapılan ürünleri sergilediklerini söyledi. Çetinkaya, "Burada dezavantajlı bayanlarımıza yönelik kurslarımız oluyor. Ahşap boyama, ahşap yakma, tel kırma, amigurumi, dikiş üzerine kırlent ve salon takımları yaptık. Ürünlerden elde edilen gelirler hanımların tamamen kendilerine kalıyor. Kayıt süresi devam ediyor. Haftaya yeni bir kursumuz daha açılacak. Kursların sonunda ise bu kursları aldıklarına dair belgeleri olacak" diyerek bilgi verdi.

"Annelerimiz kurs görürken çocuklar da kreş eğitimi alıyor"

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Emine Çiğdem ise Aile Destek Merkezi’ne gelen kursiyerlerin çocuklarına kreş hizmeti verildiğini söyledi. Çiğdem, "Yıl boyu çocukların küçük ve büyük kas gelişimini destekleyici, sosyal becerilerini, iletişimlerini kuvvetlendirici birçok etkinlikler yaptık. Sergimize çocuklarımızın yaptığı ürünlerimizi getirdik. Annelerimiz kurs görürken çocuklarımız da bir nevi okul eğitimlerini tamamlamış oluyorlar" dedi.