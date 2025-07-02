Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aile Akademisi’nde, 2025 "Aile Yılı" kapsamında yeni evlenen ve evliliğe hazırlanan çiftler için evlilik öncesi eğitimlere başladı.

"Adım Adım Evlilik Eğitimi" başlığıyla sunulan program, çiftlere sağlıklı ve güçlü bir evlilik için ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Toplam üç hafta sürecek programla salı ve perşembe günleri gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılara evlilikte roller, iletişim, kriz yönetimi, nezaket ve sabır gibi ilişki dinamiklerinin yanı sıra mahremiyet, ebeveynliğe hazırlık, bütçe yönetimi ve öfke kontrolü gibi konular hakkında bilgi verilecek.

Evliliğin yol haritası

Eğitimin son bölümündeki "Evliliğin Yol Haritası" ile katılımcılar, öğrendikleri tüm bilgileri bir araya getirerek evliliklerine sağlam bir temel oluşturma fırsatı bulacak. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verilecek.

Eğitim sevgi ve anlayış temelli bir yuva kurmak isteyen çiftler için önemli bir rehber olacak. Eğitimden faydalanmak isteyen çiftler ise, Gaziantep Ailem Mobil Uygulaması (GAİLEM) uygulaması ve gaziantepailem.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Aile Yılı kapsamında yürüttüğü evlilik öncesi eğitim programına katılım, belediye tarafından sunulan evlilik desteklerinden faydalanabilmek için de bir ön şart olarak başvurularda kayda alınıyor.