Kütahya’da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Altıntaş İlçesi’ne bağlı Yeşilyurt Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Kara’ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evden yükselen alevleri ve dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Servis’e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucunda evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.