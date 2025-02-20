DÜZCE (İHA) – Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi’nde ahşap evde yangın çıktı. Ekiplerin çabası ile yangın büyümeden söndürüldü.

Düzce’de gece saatlerinde Çay Mahallesi Alev Sokak’ta bulunan İbrahim Keskinoğlu’na ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin depo olarak kullanılan bodrumunda başlayan yangında alevler kısa sürede evi sardı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, evin içinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangını görerek haber veren mahalle sakini Muhammet Beşiroğlu, "Eşim pencereden evden çıkan dumanları görmüş. Bana söyledi. Ben de hemen 112’yi arayarak ihbarda bulundum. Evde kimse yokmuş, evin deposunda çıktığını gördüm" diyerek o anları anlattı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.