Anadolu Grup Yeni Dünya İşadamları Derneği (AGYENİDÜNYADER), dijital dönüşüm çağında Türkiye’yi dünya ile entegre etme hedefiyle uluslararası bir vizyon toplantısına hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Anadolu Grup Yeni Dünya İşadamları Derneği (AGYENİDÜNYADER), “Değişen ve Gelişen 4. Sanayi Devrimi” temasıyla uluslararası bir vizyon toplantısı düzenliyor. Kurucu Genel Başkan Zarif Dağdelen liderliğinde gerçekleşecek toplantı, Türkiye’yi dijital dönüşüm çağında dünya ile entegre etmeyi hedefliyor.

Üniversiteler, sanayiciler ve STK’ların iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, istihdam artışı, yeni dünya düzenine uyum ve uluslararası yatırımcı ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. “Türkiye’den Dünya’ya” sloganıyla hareket eden dernek, sürdürülebilir projelerle iş dünyasına ve topluma katkı sunacak.

Geleneksel tıp, tarım, sağlık turizmi, mobilya, inşaat, demir-çelik, otomotiv, gıda, lojistik ve finans gibi alanlarda kalkınma projeleri yürüten AGYENİDÜNYADER kurucu Genel Başkanı Zarif Dağdelen, “Üniversiteler, STK’lar ve iş insanlarıyla oluşturduğumuz çözüm ortaklığı modeliyle dijital dönüşümü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve kalkınmaya ivme kazandıracağız” dedi.

Dernek, AB fonlarıyla desteklenen eğitimler, uluslararası konferanslar, sosyal projeler ve kültürel etkinliklerle Türkiye’yi küresel ölçekte temsil etmeyi hedefliyor.