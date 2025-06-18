Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Mustafa Kılıç; trigeminal nevralji gibi kronik ve nöropatik ağrıların fiziksel sağlığı, psikolojik dayanıklılığı ve sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, hastaların yaşam kalitesini artıran cerrahi dışı etkili tedavi yöntemleri sunduklarını ifade etti.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Doç. Dr. Mustafa Kılıç, radyofrekans tedavisini şu şekilde tanımladı: "Bu yöntem, sinir dokularına yüksek frekanslı radyo dalgaları iletmek suretiyle hedef sinire kontrollü ısı uygulanarak, ağrı iletiminin kesilmesini sağlar. Bu sayede, ağrıya neden olan sinirin ağrı sinyali taşıma kapasitesi ya azaltılır ya da geçici olarak durdurulur. İşlem, genellikle lokal anestezi altında, özel bir iğne yardımıyla gerçekleştirilmekte olup herhangi bir cerrahi kesi ya da genel anestezi gerektirmemektedir."

"Ameliyata uygun olmayan hastalarda yüksek başarı oranları sunuyor"

Radyofrekans tedavisi, yalnızca trigeminal nevralji değil; bel ve boyun fıtığına bağlı sinir sıkışmaları, siyatik ağrısı, zona sonrası gelişen sinir ağrıları (postherpetik nevralji), kronik eklem ağrıları, faset sendromu ve çeşitli nöropatik ağrılarda etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Doç. Dr. Mustafa Kılıç, bu yöntemin özellikle ilaç tedavilerinden fayda göremeyen ya da genel sağlık durumu nedeniyle ameliyata uygun olmayan hastalarda yüksek başarı oranları sunduğunu vurguladı.

"Cerrahiye alternatif: Güvenli, hızlı ve etkili"

Doç. Dr. Kılıç, radyofrekans tedavisinin cerrahiye göre çok daha az risk taşıdığını, işlem sonrası komplikasyonların minimal düzeyde olduğunu ve hastaların aynı gün evlerine dönebildiğini belirtti. "Tedavinin hastanede yatış gerektirmemesi, işlem süresinin kısa olması ve hastaların günlük yaşamlarına hızla dönebilmesi, bu yöntemin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca, uzun süreli ağrı kesici kullanımının yol açtığı yan etkilerin önüne geçilmesi açısından da hastalar için oldukça faydalı bir seçenektir" dedi.

Kişiye özel değerlendirme ve uygulama

Her hastanın ağrı düzeyi, öyküsü ve genel sağlık durumu farklılık gösterdiği için yönetimindeki ekip tarafından tüm hastaların bireysel olarak değerlendirdiklerini ve kişiye özel bir tedavi planı oluşturduklarını belirten Doç. Dr. Kılıç, "Bu plan doğrultusunda, radyofrekans uygulaması hedef sinirlere yönlendirilerek ağrının kaynağına doğrudan müdahale edilmektedir. Tedavide başarının anahtarı doğru hasta seçimi, doğru hedefleme ve teknolojik altyapıdır" dedi. Bu süreci titizlikle yönettiklerini ifade etti.

"Radyofrekans tedavisi gören hastaların büyük çoğunluğunda, işlem sonrası ilk birkaç gün içinde ağrının belirgin biçimde azaldığı, hatta tamamen ortadan kalktığı gözlemlenmektedir" diyen Doç. Dr. Kılıç, tedavi sonrası dönemle ilgili olarak da hastalara özel bir takip süreci uyguladıklarını, gerekli durumlarda destekleyici fizik tedavi veya ilaç planlaması ile sürecin başarı oranının daha da artırıldığını belirtti.

Ağrısız bir yaşam mümkün

Doç. Dr. Kılıç, "Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve zamanla psikolojik sorunlara da yol açabilen kronik ağrılarla mücadelede radyofrekans tedavisi, umut verici bir çözüm sunmaktadır. Cerrahiye gerek kalmadan yüksek başarı oranıyla uyguladığımız radyofrekans tedavisi ile hastalarımızı yeniden kaliteli bir yaşama kavuşturmayı amaçlıyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.