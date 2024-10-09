Denizli’de ileri derecede KOAH hastası olduğu gerekçesiyle 2018 yılından beri gittiği hastanelerde anesteziye uygun görülmeyen hasta, Denizli Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Acar’ın kendisini uyutmadan yaptığı safra kesesi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Safra kesesindeki taşlar nedeniyle dayanılmaz ağrılar çeken Metin Doğru, 2018 yılından bu güne kadar çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat ederek şifa aradı. İleri evre KOAH hastalığı nedeniyle genel anesteziye uygun görülmeyen hasta için çoğu hastanede ameliyat gerçekleştiremedi. Denizli Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Acar ile tanışan Metin Doğru, kendisini 6 yıldır çektiği acılardan kurtaracak tedavi sürecine girdi. Genel anestezi verilmeden spinalin anesteziyle belinden uyuşturulan hasta, uyutulmadan kapalı yöntem ile yapılan safra kesesi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

“Belden uyuşturma ile spinal ve genel anestezi vermeden kapalı ameliyat yapmak mümkün”

Hastanın genel anesteziye uygun görülmediği için çoğu hastanelere gezdiklerini ama hastayı uyutmadan kapalı belden uyuşturmayla ameliyat kararı verdiklerini ve başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığını kavuştuğunu belirten Genel Cerrahi Op. Dr. Yunus Acar, “Hastamızın ileri evre KOAH hastalığı nedeniyle genel anesteziye uygun görülmediği için çoğu hastanede ameliyat olamaz demişler. Hastada safra kesesinden kaynaklı, safra kesesi taşlarından kaynaklı ağrılardan çok mustarip olduğunu söyledi. Bu durumda biz de anestezi ekibimizle birlikte belden uyuşturmayla, spinalin anestezi ile genel anestezi vermeden, hastayı uyutmadan kapalı yöntem ile safra kesici ameliyatını yapabileceğimizi karar verdik. Aynı şekilde gün içerisinde hastamız sabah geldi, aynı gün ameliyatını oldu. Ertesi günde hastamızı herhangibi bir sorun olmadan taburcu ediyoruz. Belden uyuşturma ile spinal anestezi ile genel anestezi vermeden bu ameliyatı kapalı yapmak mümkün” şeklinde konuştu.

“2018’den beri hastaneye geziyoruz, çareyi burada bulduk”

Annesiyle birlikte birçok hastaneye gittiklerini ama hiçbirinin kabul etmediğini ve en sonunda Tekden Hastanesi’ne gelip annesinin sağlığını kavuştuğunu belirten hasta Metin Doğru ise “Muş’tan geliyoruz. Annemi bir sürü hastaneye götürdüm ama tedavi için hiçbiri yanaşmadılar. İstanbul, Erzurum gibi yerlerdeki hastanelere gittik ama yanaşmadılar. Denizli’de Yunus Hoca’yı yönlendirdiler. Şimdi buraya getirdik. Allah’a şükür annemin durumu çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Safra kesesinde ve bir de annem KOAH hastası. Kendisini 2018’den beri birlikte her hastaneye gezdik ama dediğim gibi yanaşmadılar. Şimdi Yunus Hoca’nın yanına getirdik ve iyileşti. Tekden Hastanesi’ne ve Yunus Hocamıza çok teşekkür ederiz” dedi.