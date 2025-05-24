Ağrı’nın Yukarı Ağadeve köyünde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol serim çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, çalışmaların İl Özel İdaresi koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Valiliğimizin koordinesinde, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Yukarı Ağadeve köyünde BSK asfalt yol serim çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti alabilmesi adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Yol yapım çalışmalarının, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edeceği kaydedildi.