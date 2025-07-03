Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yığıntaş köyünün içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen sondaj çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresine ait sondaj makinasıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde suya ulaşıldığı belirtildi. Elde edilen su numunesinin kalite kontrolleri için laboratuvara gönderildiği ifade edilen açıklamada, analizlerin ardından içme suyunun köy halkının kullanımına sunulmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Eleşkirt ilçemize bağlı Yığıntaş köyümüzün su ihtiyacını karşılamak amacıyla, İl Özel İdaremize ait sondaj makinası ile yürütülen çalışmalar tamamlandı. Sondaj sonucunda ulaşılan su, gerekli kalite kontrolleri için laboratuvara gönderildi. Analiz sürecinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanan içme suyuyla birlikte, köyümüzde önemli bir ihtiyaç daha karşılanmış olacak. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verildi.