Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İsmet Ömeroğlu İlkokulu tarafından düzenlenen "10 Kitap 10 Soru" projesi kapsamında gerçekleştirilen bilgi yarışmasında minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Maarif Modeli ve Değerler Eğitimi çerçevesinde öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, motivasyonlarını artırmak ve ahlaki-sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, birinci sınıf öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

İsmet Ömeroğlu İlkokulu’nda düzenlenen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in yanı sıra şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada, öğretmenlerden oluşan jüri tarafından belirlenen kitapları iki hafta boyunca okuyan birinci sınıf öğrencilerine, kitap içeriklerinden 10 soru yöneltildi. Soruları büyük bir heyecanla yanıtlayan öğrenciler, yarışma boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

Finale kalan öğrenciler tüm sorulara doğru cevap vererek üç sınıf birincisi belirlendi. Yarışma sonunda dereceye giren sınıflar, Doğubayazıt ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları gezme ödülüyle sevindirildi.

Programın sonunda konuşan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Modeli ve Değerler Eğitimi’nin önemine değinerek, "Bu tür projelerle çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinmesi, değerler eğitimiyle birlikte akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi bizler için büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin bu heyecanına ortak olmak bizleri de mutlu etti. Emeği geçen tüm öğretmen ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.