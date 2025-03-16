Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklâl Marşı’ndan Hareketle Cümle-Afiş Hazırlama Yarışması sonuçlandı. İl genelinde birinciliği, Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Taştan kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, projenin ikinci yılında da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Bu ayki yarışmamız, kadim şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bizlere mirası olan İstiklâl Marşı’ndan yola çıkarak hazırlandı. Lise öğrencilerimiz, marştan seçtikleri en az üç kelimeyle anlamlı cümleler oluşturarak bunları afiş haline getirdi. Bu süreçte öğrencilerimiz, Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklâl Marşı’nın derin yapısını ve yazıldığı dönemin ruhunu daha yakından tanıma fırsatı buldu." dedi.

Önümüzdeki aylarda da "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında farklı yarışmaların devam edeceğini belirten Kökrek, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek yeni yarışmalara öğrencilerin aynı coşkuyla katılmasını beklediklerini ifade etti.

Yarışmanın ödülü, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle birinci olan öğrenciye takdim edilecek.