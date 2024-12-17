Bir süredir Ağrı’yı etkisi alan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri dondu.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sararken, eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle kentte bulunan Murat Nehri buzla kaplandı. Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri’nde oluşan buz kütlelerinin suyun yüzeyinde hareket etmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı.

Dondurucu soğukların işlerini de olumsuz etkilediğini söyleyen çarşı esnafından Vedat Yıldız, “Bu yıl diğer yıllara göre yağış az, soğuk maalesef hayatı çok olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde eksi 20 dereceye varan soğuklar oluyor. Bu durum ister istemez bizim işlerimize de yansıyor. İnsanlar dışarı çıkıp rahatça alışveriş yapamıyor. Havalar soğuk yollar kaygan, yani bu şekilde bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Havalar, soğuk olduğundan dolayı buzlanma sorunları yaşıyoruz. Sabah işe gelirken zorlanıyor maalesef araçlarımız, kayabiliyor" şeklinde konuştu.