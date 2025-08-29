Türk Nöroloji Derneği ve Türk Algoloji Derneği, kronik ağrı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kaçkar Dağları’nda "Ağrı Tedavisi İçin Farkındalıkla Kaçkar Tırmanışı" etkinliği düzenledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, kronik ağrı ile mücadele eden bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Kronik ağrının yalnızca bireylerin yaşam kalitesini değil, toplumsal yapıyı da etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken dernek yetkilileri, bu alanda bilimsel bilgi ve çağdaş tedavi yöntemleri ışığında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlikle verilmek istenen mesajın, "ağrı ile mücadelede bireylerin yalnız olmadığı ve dayanışma ile bu zorlukların aşılabileceği" olduğunu ifade eden yetkililer, Kaçkar’ın zirvesine yapılan tırmanışın hem sembolik hem de toplumsal bir anlam taşıdığını vurguladı.

"Kronik ağrı yaşayan bireylerin mücadelesine benzer bir yolculuk"

Türk Nöroloji Derneği ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Kaçkar’daki zorlu tırmanış, kronik ağrı yaşayan bireylerin mücadelesine benzer bir yolculuktur. Bizler biliyoruz ki tıpkı bu yolculukta olduğu gibi, ağrı ile mücadelede de azim, bilimsel yaklaşım ve dayanışma ile başarıya ulaşabiliriz. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha kutluyoruz" dedi.

Etkinlik, katılımcıların zirve yolculuğunda dayanışma ve farkındalık mesajı vermesiyle tamamlandı.