Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Lig’de mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programa, Bakan Göktaş’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve kadın futbol takımı oyuncuları katıldı.

Programda futbolcularla bir süre sohbet eden Bakan Göktaş, sporcuların istek ve taleplerini dinledi. Takım forması hediye edilen Göktaş, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, "Ağrı programımız kapsamında, 2. Lig’e yükselen Aile ve Sosyal Hizmetler Kadın Futbol Takımımız ile bir araya geldik. Sahada gösterdikleri azim ve kararlılıkla gençlerimize ilham olan, rol model niteliğindeki takımımızla gurur duyuyoruz. Yüreğinizle oynadığınız her maç, hepimize umut ve cesaret veriyor" ifadelerini kullandı.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Kadın Futbol Kulübü Başkan Vekili ve Vali Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç ise takımın 2. Lig’e yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Program sonunda futbolcular, desteklerinden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’a teşekkür etti.

Huzurevi ziyareti

Bakan Göktaş, programı kapsamında Ağrı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret etti. Yaşlılarla bir süre sohbet eden Bakan Göktaş, onların taleplerini dinledi. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Göktaş, "Ağrı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde ‘kıdemli gençlerimizi’ ziyaret ettik. Hayatın her dönemine değer katmış büyüklerimizin duası, tebessümü ve anlattıkları hatıralar bizim en kıymetli mirasımız. Her biri, gölgesinde huzur bulduğumuz ulu çınarlarımız. Onlara saygı ve sevgiyle yaklaşıp huzurlu bir yaşam sunmak, en temel sorumluluğumuz" dedi.