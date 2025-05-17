Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık hizmetlerinde kaydedilen iyileşmeleri yerinde inceledi.

Günlük ortalama 2.800 poliklinik ve 1.000 acil hasta başvurusunun gerçekleştiği hastanede sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Koç, ziyaret kapsamında hasta ve hasta yakınlarıyla da bir araya geldi. Vali Koç, geçmiş olsun dileklerini ilettiği vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.

Hastane başhekim vekili ve yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştiren Vali Koç, hastanenin genel işleyişi hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz gece yaşanan ve kısa sürede çözüme kavuşturulan su basma olayının meydana geldiği bölümlerde de incelemelerde bulunan Vali Koç, hızlı ve etkin müdahale dolayısıyla hastane yönetimine teşekkür etti.

Vali Koç ayrıca, teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak 24 saat dinlendirilen manyetik rezonans (MR) cihazının bulunduğu bölümü ziyaret etti. Vali Koç, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, MR cihazının bugün itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.

MHRS randevularında ve MR bekleme süresinde önemli düşüş

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Koç, Ağrı Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde son iki ayda sağlık alanında önemli adımlar atıldığını söyledi.

Vali Koç, bu kapsamda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevu sayısının yaklaşık 15 binden 9 bine düşürüldüğünü belirtti. Vali Koç, MR bekleme süresinin ise 7 aydan 1 aya indirildiğini kaydetti.

23 Mayıs’ta ihalesi yapılacak olan ikinci MR cihazının hizmete alınmasıyla birlikte bu sürenin daha da kısaltılmasının hedeflendiğini aktaran Vali Koç, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Ziyaretin sonunda hastane çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Koç, sağlık alanındaki yatırımların ve iyileştirmelerin sürdürüleceğini vurguladı.