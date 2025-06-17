Sivas’ta bir binanın çatısında ağlara takılarak mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Çatı katında bir kuşun ağlara takıldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, kuşun ayakları ve boynunun ağa dolandığını tespit etti. Ekipler, kuşun zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüttü. Uzun süren çabanın ardından, ağlar dikkatlice kesilerek kuş kurtarıldı. Kurtarılan kuş, itfaiye ekiplerince yeniden doğaya salındı.