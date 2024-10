Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan ilçesi Safranbolu ilçesinden Bartın’ın Ulus ilçesine uzanan kara yolunun 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar adeta yol boyunca tünel oluşturuyor. Güneşin aydınlatmaya zorlandığı yollarda sonbaharda kırmızıdan yeşile uzanan renk cümbüşü hayran bırakıyor.

Karabük’ün, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Safranbolu ilçe sınırından, Bartın’ın doğaseverlerin sık sık ziyaret ettiği Ulus ilçesi arasında yer alan kara yolundan geçenler; yolun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde yer alan ağaçlı tünelden geçiyor. Yol, her iki kenarında sıra sıra dizilen ağaçların birbirine uzanan dalları ile sürücülere ve yolculara, ağaçtan tünellerin içerisinden geçtiğini hissettiriyor.

Bölgeden yaz mevsiminde geçenlere yeşilin her tonunu sunan ağaçlar, sonbaharda ise sarıdan yeşile uzanan bir renk cümbüşü ile yoldan geçenleri karşılıyor. Yaz kış her dönemde eşsiz bir manzarası bulunan yolda, sonbaharda ağaçlardan yola ve yol kenarlarına düşen yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Geçen araçlarla yoldaki kuru yapraklar uçuşuyor

Masalımsı bir yolda seyahat ederek manzaranın tadını çıkaranlar ise yol kenarlarında piknik yaparak sık sık fotoğraf çekiliyor. Ağaçlı yolda arkadaşları ile piknik yapan Adem Akan, sık sık bölgeye piknik yapmaya ve görüntü çekmeye geldiğini belirterek, yol kenarında manzara eşliğinde piknik de yaptığını ifade etti. Ağaçlı yolun her mevsimde ayrı güzelliği olduğunu belirten Akan, "Burası Karabük Safranbolu, Bartın Amasra, Kastamonu Cide gibi bölgedeki turizm merkezlerine gelen her yerli ve yabancı turistin mutlaka görmek istediği bir yer. Her mevsimde güzel olan bu yıl bence sonbaharda daha başka oluyor. Kırmızıdan yeşile uzanan bu yolu, görmeyenlere de mutlaka tavsiye ederim" diye konuştu.

Benzerini masallarda görmenin mümkün olacağı yolda ilerleyen araç, zaman zaman kuruyarak ağaçlarından dökülen yaprakların arasında seyir ediyor. Yaprakların arasından geçen araçların rüzgarı ise kuru yaprakları uçuşmasına neden olurken, görenlere keyifli anlar yaşatıyor. Kimi zaman ise sürücüler ve yolcular araçlarından inerek yol kenarındaki dökülen yapraklar üstünde romantik bir yürüyüş de yapıyor.