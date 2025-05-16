Karaman’da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Taşoluk Spor Kulübü sporcusu Hava Konca, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, "Hava Konca’nın Karaman’da kazandığı Türkiye Şampiyonluğu, sadece kendisi için değil, ilimiz için de büyük bir anlam taşımaktadır. Gençlerimizin sporda elde ettikleri başarılar, onların azim ve disipliniyle şekilleniyor. Hava Konca’nın bu başarısı, Afyonkarahisar’ın spor potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Taşoluk Spor Kulübü’ne ve antrenörü Yakup Yağcı’ya teşekkür ediyorum. Bu tür başarıların artarak devam edeceğine inancımız tamdır. Gençlerimizin sporla iç içe olmaları, hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri açısından son derece önemli. Hava Konca’yı tebrik ediyor, gelecekteki turnuvalarda da başarılarının devamını diliyorum" dedi.