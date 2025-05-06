Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Genç AR-GE projesi hedefleri doğrultusunda düzenlenen "Afyonkarahisar’ı Keşfet Bilgi ve Kültür Yarışması" ön eleme turuna toplam 65 liseden 195 öğrenci büyük bir heyecanla katılım sağladı.

Yarışma Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, 10 ayrı salonda eş zamanlı olarak bilgi ve kültür alanında kendilerini sınadılar. Öğrencilerin AR-GE kültürünü yaygınlaştırmak, girişimcilik ve katılımcılık becerilerini geliştirmek, eşitlik ilkesini destekleyerek nitelikli bireyler yetiştirmek ve ulusal/uluslararası AR-GE etkinliklerine katılımı artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, aynı zamanda Afyonkarahisar’ın zengin tarihî ve kültürel mirasını genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Yarışmada, Afyonkarahisar’da geçmişte yaşamış medeniyetlerin izlerine, ilin mermer ve termal kaynaklar gibi doğal zenginliklerine, gastronomi alanındaki tescilli ürünlerine ve el dokuması kilim gibi geleneksel sanatlarına dikkat çekildi. Böylece öğrencilerin yerel kültür ve tarih bilinci geliştirilerek, yaşadıkları şehre olan aidiyet duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

"Afyonkarahisar’ı Keşfet Bilgi ve Kültür Yarışması"nın final etabı ise 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.