Afyonkarahisar’da orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" toplantısında ele alındı.

Çakırköy Yangın Ekip Binası’nda düzenlenen toplantıya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kasapoğlu ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda yapılan sunumda, Afyonkarahisar’ın son 20 yılda orman varlığını önemli ölçüde artırdığı belirtildi. 2000’li yıllarda yüzde 11,9 olan orman oranının bugün yüzde 20 seviyelerine ulaştığı, ormanlık alanın ise 170 bin hektardan 227 bin hektara çıktığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca vatandaşlara da önemli görevler düştüğü hatırlatılarak, özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve hassas olunması çağrısında bulunuldu. Vali Yiğitbaşı, ormanların sadece doğal miras değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.