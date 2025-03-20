Afyonkarahisar’da Isparta Petrol Turizm firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi mevki saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.A.K., (38) idaresindeki 10 HD 307 plakalı Temsa marka Isparta Petrol Turizm firmasına ait Alanya- Ankara seferini yapan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunun S.K., (30) isimli şahıs olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 25 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine götürüldü. Yaralılardan birinin ise durumun ağır olduğu açıklandı.

Öte yandan, jandarma ekipleri otobüs şoförü M.A.K.,’yı göz altına alırken kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.