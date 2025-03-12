Afyonkarahisar’da Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kampüs İftarı" programı büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda düzenlenen programa, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Karkınçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AKÜ Rektör Yardımcısı Murat Peker, SKS Başkanları ve bine yakın genç katıldı. Gençlerin büyük bir heyecan ve mutlulukla iştirak ettiği program, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte manevi bir atmosferde başladı. İftar öncesinde gençlere ilahi dinletisiyle sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü müzik ekibi tarafından seslendirilen ilahiler, salonu dolduran katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

İftar programında, Osmanlı ve Türk kültürüne ait geleneksel gösterilere de yer verildi. Hacivat ve Karagöz oyunu, Nasrettin Hoca gösterisi gibi etkinlikler, gençler tarafından ilgiyle takip edildi. Geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz’ün sahnelenmesi, gençlerin yüzünde tebessüm oluştururken, Nasrettin Hoca’nın mizahi anlatımları da keyifli anlar yaşattı.

İftar sonrası ise programa katılan gençlere Osmanlı Macunu ve pamuk şeker ikram edildi.