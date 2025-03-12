Afyonkarahisar’da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Karkınçam, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve gençler, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi kütüphanesinde bir araya gelerek ÜNİDES programı kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ÜNİDES programı hakkında detaylı bilgi verilirken, katılımcılar merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Üniversite öğrencilerinin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan program kapsamında, gençlerle birebir etkileşim kurularak sorular yanıtlandı. Söyleşiye katılan gençler, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ile sohbet etme imkanı buldu. Etkinliğin başlangıcında konuşan Efendioğlu, ÜNİDES programının içeriğine ve sağladığı imkanlara dair bilgiler verdi. Üniversite öğrencilerinin akademik yaşamlarının yanı sıra, sosyal gelişimlerini de desteklemeyi hedefleyen programın, gençler için sunduğu fırsatlar üzerinde durdu.

Programla ilgili detayları dinleyen öğrenciler, kendi deneyimlerini paylaşarak ÜNİDES’in sunduğu imkanlar hakkında sorular yöneltti. Öğrenciler, programın içeriği, sunulan destekler ve ilerleyen süreçte yapılacak projeler hakkında bilgi alarak, programdan nasıl daha verimli şekilde faydalanabileceklerini öğrendi.