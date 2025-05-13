Afyonkarahisar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında faaliyet gösteren Edebiyat Akademisi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa, MEB Öğretmene Hizmet Daire Başkanı Bekir Şirin ile Öğretmen Akademileri İl Koordinatörü ve Şube Müdürü Sami Çetinaktı katıldı. Akademide görevli öğretmenlerle bir araya gelen Bekir Şirin, "Dava Adamı Olarak Mehmet Akif Ersoy" başlıklı sunumuyla katılımcılara unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi. Şair, yazar ve dava adamı kimliğiyle tanınan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve eserlerini detaylarıyla aktaran Şirin; onun milli mücadele dönemindeki duruşunu, edebiyata kattığı değerleri ve vatansever kişiliğini katılımcılarla paylaştı. Akif’in pek çok bilinmeyen yönünü de anlatan Şirin, özellikle genç öğretmenlerin bu tür örnek şahsiyetleri tanımasının önemine vurgu yaptı.