Afyonkarahisar Öğretmen Akademileri’nin güz ve bahar dönemi, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda düzenlenen kapanış programı ile sona erdi.

Programa Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci katıldı. Edebiyat, müzik, biyografi ve şehir kültürü gibi farklı alanlarda düzenlenen eğitimlerle, öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı sunan akademiler, güçlü bir eğitim vizyonunun parçası olarak hayata geçirildi. Öğretmen Akademileri, "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırarak öğrencilerine daha etkili ve verimli eğitim sunmalarını amaçlıyor. Kapanış programında konuşan protokol üyeleri, bu eğitimlerin önemine dikkat çekti. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü başta olmak üzere programın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, öğretmenlerin eğitim yolculuğuna destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.