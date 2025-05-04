Afyonkarahisar Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi, üniversite öğrencileriyle birlikte cami çevresinde temizlik ve fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür" projesi çerçevesinde Afyonkarahisar Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi gönüllüleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileriyle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Üniversite yerleşkesindeki Diyanet Gençlik Merkezi ve AKÜ Camii çevresinde çevre kirliliğini giderme ve alanı güzelleştirme çalışmaları yapıldı. İhmal edilen alanların yeniden canlandırılması amacıyla çiçek, gül ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu. Ayrıca cami kitaplığı ve şadırvanı da temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.