Çayırova Belediyesi’nin "Afet Süreçlerinin Etkin Yönetimi" pilot uygulama projesi kapsamında Akse Mahallesi’nde hayata geçirilen Dijital İkiz Modeli, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen uluslararası bilimsel konferansta bildiri olarak sunuldu.

Bilim ve teknolojiyi kent yönetimine entegre eden Çayırova Belediyesi, afet yönetiminde örnek bir çalışmaya daha imza attı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile yapılan iş birliği kapsamında Akse Mahallesi’nde uygulanan Dijital İkiz teknolojisiyle bölgenin afete hazırlık kapasitesi artırılıyor.

"Tüm binaların dijital ikizlerini oluşturarak afet senaryolarına hazır bir sistem geliştiriyoruz"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, uluslararası alanda ses getiren proje hakkında, "Belediyemiz, afetlere karşı bilim ve teknoloji destekli projelere öncülük ediyor. Afet Süreçlerinin Etkin Yönetimi pilot uygulaması kapsamında, Akse Mahallemizdeki tüm binaların dijital ikizlerini oluşturarak afet senaryolarına hazır bir sistem geliştiriyoruz. Bu çalışma yalnızca ilçemiz için değil, Türkiye’deki diğer belediyeler için de örnek teşkil edecek bir modeldir. Çayırova Belediyesi olarak, afet yönetimi ve akıllı şehircilik alanında bilim ve teknoloji odaklı projelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası platformda ilgi gördü

Çayırova Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje, Varşova’da düzenlenen uluslararası bilimsel konferansta bildiri olarak sunuldu. Çalışma; Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, GTÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır, Dr. Mustafa Korkmaz, Prof. Dr. Selçuk Toprak, doktora öğrencisi Yasemin Ezgi Akyıldız ve Varşova Teknoloji Üniversitesi’nden Pawel Nowak tarafından hazırlandı.

Konferansta bildiriyi Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır sundu. Bilimsel çalışma, afet yönetiminde dijitalleşmenin önemine vurgu yaparken, akademik çevrelerde büyük ilgi gördü. Projenin uluslararası bir bilimsel dergide makale olarak yayımlanması için çalışmalar devam ediyor.