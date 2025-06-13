Kayseri Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü’nce Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi. 2025 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde Kayseri Devlet Hastanesi Merkez kampüsünde yapılan tatbikatta senaryo gereği kimyasal ilaç üretimi yapan firmada yaşanan kaza sonrasında etkilenen vatandaşlara müdahale edildi. Kayseri OSB’deki kimyasal ilaç üretimi yapan bir firmada yaşanan kaza sonrası olaydan etkilenen kişiler kendi imkanları ile hastanenin acil servisine başvurdu. Olayın KBRN olması nedeniyle 112 Acil Komuta Merkezi’nden bilgi verilmesiyle AFAD KBRN ekibi hastanenin acil kısmına hareket etti. AFAD, itfaiye, emniyet, Öksüt madencilik KBRN ekiplerinin ortak müdahalesiyle olaydan etkilenen kişilerin dekontaminasyon işlemleri gerçekleştirildi.

Etkilenen vatandaşların, işlemin ardından hastanedeki KBRN Ünitesi’ndeki sağlık ekibine teslim edilmesiyle tatbikat sonlandırıldı.