ADÜ Teknokent’te faaliyetlerini sürdüren ve birbirinden ilginç çalışmaları ile gündeme gelen Karya Farma HBX Ar-Ge şimdi de endemik bitkilerden oluşturduğu özel bitkisel nutrasötik bileşim ile başta stres olmak üzere değişik nedenlerden dolayı hasar gören beyin hücrelerinin tamiri için koku oluşturdu. Yapılan bu çalışma ile alzheimer, parkinson, demans, epilepsi, MS ve ALS gibi sinir sistemi hastalıklarının önlenmesinde ve semptomların hafifletilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yaptıkları çalışmanın Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından HBX-HPA1442(2020/16279), numarası ile tescillendiğini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Bu çalışmada özel bitkisel nutrasötik bileşim oluşturduk. Bu bileşim ile nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde önemli bir dönüm noktası olmayı hedefliyoruz" dedi.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalara 18 ayrı patent aldıklarını ve insanlığa faydalı olmak için çalıştıklarını belirten Başlık "Nörodejenerasyon; beynin sinir hücrelerinde ilerleyici hasar, işlev kaybı ve nihayetinde hücre ölümüne yol açan karmaşık bir süreçtir. HBX-HPA1442 buluşu; hastalığın temelinde yer alan oksidatif stres, inflamasyon ve hücresel enerji yetersizliği gibi mekanizmaları hedef alarak, hücresel düzeyde koruyucu ve onarıcı etkiler oluşturmayı amaçlamaktadır. Alzheimer ve parkinson hastalıkları, özellikle 65 yaş üstü bireylerde sıkça karşılaşılan ve mevcut tedavilerde yalnızca semptomatik çözüm sunulan önemli sağlık sorunlarıdır. HBX-HPA1442(2020/16279) formülasyonu, bitkisel özütlerin antioksidan ve nöroprotektif etkilerini bir araya getirerek hastalığın ilerleyişini yavaşlatmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Çalışmada elde ettiğimiz ürünü nebülizatör cihazları aracılığıyla doğrudan solunum yoluyla verilmesi ile etken maddeler hızla sistemik dolaşıma katılır. Akciğerlerden direkt emilimle biyoyararlanım artar. Koku siniri (olfaktör yol) üzerinden merkezi sinir sistemi erişimi kolaylaşır. Bu özellikleri sayesinde HBX-HPA1442, geleneksel oral formların karşılaştığı kan-beyin bariyeri engelini kısmen aşabilir ve hedef doku olan sinir sistemine çok daha etkin ulaşabilir. HBX-HPA1442 adını verdiğimiz bu çalışma; MS, Alzheimer, Parkinson ve Behçet hastalığı gibi sinir sistemi ve bağışıklık sistemi etkileşimli hastalıklarda kullanılmak üzere tasarlandı" diyerek bu yöntem ile hafıza kaybı ve bilişsel işlev bozuklukları, motor koordinasyon problemleri, inflamasyon kaynaklı nöronal hasarlar, serbest radikal hasarına bağlı hücre yıkımları gibi sorunların ilerlemesini durdurmaya çalıştıklarını belirtti.

Nörodejeneratif hastalıklarda genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin ortak rol oynadığı günümüzde; bağışıklık sistemini ve hücresel savunmayı destekleyen bu tarz bitkisel kombinasyonların öneminin giderek arttığını da kaydeden Ar-Ge ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, "HBX-HPA1442 formülasyonu da tam bu noktada; bilimsel literatürde yer alan antioksidan ve anti-inflamatuvar etki profiline sahip fitokimyasalları bir araya getirerek yenilikçi bir tedavi desteği sunmaktadır. Klinik çalışmalar preklinik faz protokolleri ve ileri faz insan denemeleri için HBX AR-GE ekibi hazırlıklarını sürdürüyor. HBX-HPA1442 formülasyonu sadece bir bitkisel bileşim değil; aynı zamanda vücudun kendi biyolojik ritmine ve nefes mekanizmasına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Nefes çalışmaları sırasında gözlemlediğimiz hücresel oksijenlenme artışı ve vagus sinir aktivasyonuyla formülasyonun birleşimi, sinir hücrelerinin enerji metabolizmasını destekleyici güçlü bir sinerji oluşturuyor" dedi.