Adıyaman’da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerine yönelik operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman’da Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. İşbirlikçi yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında D.D. isimli şahıs ekiplerce yakalandı.
PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan şahıs, yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: iha