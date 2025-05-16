Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve basın mensuplarının katılımlarıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, Vali Osman Varol tarafından son 1 ay içerisinde gerçekleşen asayiş olayları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılarak vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol son 1 ay içerisinde toplam 143 uygulamanın yaptığını vurgulayarak, çeşitli suçlardan aranması bulunan 449 şahsın yakalandığını ve bu şahıslardan 105’inin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını söyledi.

Vali Varol aynı zamanda uygulamalarda 602 bin 415 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını belirterek 16 adet tabanca, 11 adet tüfek, 331 adet mermi, 16 adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 0,98 gram kokain, 1,82 gram eroin, 18,80 gram esrar, 130,50 gram metamfetamin, 1 kilo 56 gram bonzai, 99 kök kenevir, 18 bin 829 sentetik ecza hap, 6 adet captagon, 130 adet kaçak sigara, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ve 3 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildiğini ifade etti.

Bir ay içerisinde meydana gelen bin 7 asayiş olayından 917’sinin aydınlatıldığını söyleyen Vali Varol, kişilere karşı işlenen suçlar (yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi) kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 453 olaydan 431 olay aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 654 şüpheli yakalandığını dile getirdi.

Terörle mücadele çalışmaları çerçevesine meydana gelen 9 farklı olayında 9’nun aydınlatıldığını söyleyen Vali Osman Varol, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili ise 31 olayın meydana geldiğini ve bu olayların tamamının çözüldüğünü aynı zamanda kendisini hoca olarak tanıtan S.T. isimli şahıs ve sözde müritleri, "Cin çıkarma, muska yazma, domuz büyüsü, soğutma büyüsü vs. büyü bozma, hayiz kanı büyüsü bozma" gibi vaatlerde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları bu yolla 45 Milyon liradan fazla maddi kazanç elde ettikleri tespit edilmiş, söz konusu isimleri belirtilen 6 şahsa nitelikli dolandırıcılık kapsamında işlem yapılmış, şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış 3 şahıs ise adli kontrol kararıyla salıverildiğini söyledi.

Trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda da bilgi veren Vali Osman Varol, 110 bin 44 araç 8 bin 775 motosikletin kontrol edildiğini 12 bin 971 araç ve motosiklete, 2 bin 549 sürücüye işlem yapıldığını 815 araç trafikten men edildiğini ve toplam 42.777,692 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.