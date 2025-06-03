AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Adıyaman’da 2024-2025 tarım hasadını yerinde inceledi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Adıyaman’ın Gölpınar köyünü ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Tarlalarda devam eden biçerdöver çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Olgun, üreticilere destek verdi ve onların yıl boyunca gösterdiği emeğin önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı desteklerin çiftçiler için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Olgun, "Genel olarak verimli bir sezon geçiriyoruz. Ancak yağışların yetersiz olması nedeniyle bazı bölgelerde verim kaybı yaşandı. Buna rağmen çiftçilerimiz her şeye rağmen üretmeye devam ediyor. Onların alın teri ve emeği bizim için çok kıymetli" dedi.

Hasat döneminde artan anız ve tarla yangınlarına da dikkat çeken Başkan Olgun, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Başkan Olgun, "Cam şişeleri yol kenarlarına atmayalım. Özellikle seyir halindeki araçlardan sigara izmariti atılması çok büyük tehlike oluşturuyor. Bir çiftçimizin bir yıllık emeği, dikkatsizce atılan bir izmaritle kül olabilir. Bu konuda hepimiz sorumluluk almalıyız" dedi.

Tarıma sahip çıkmanın sadece bugünü değil, yarını da güvence altına almak anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Olgun, "Tarım, sadece bugünümüz değil, geleceğimizdir. Bu yüzden hep birlikte tarıma, emeğe ve toprağa sahip çıkmalı; üreticilerimizin yanında olmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.