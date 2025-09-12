Avrupa Birliği, Erasmus+ projeleri çerçevesinde 6 ülke tarafından uygulanan "Başarı, güç, eşitlik, sığınma ve bilgi, sadece bayanlar için" projesi Türkiye’de Adıyaman tarafından yürütülüyor.

Avrupa Birliği, Erasmus+ Ana Eylem 2 İşbirliği için ortaklıklar faaliyeti altında yer alan, Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları tarafından hazırlanan Success, power, equality, asylum and knowledge: just her (başarı, güç, eşitlik, sığınma ve bilgi, sadece bayanlar için) projesinin uygulaması sürüyor.

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan EU Nation, adlı kurumun koordinatörlüğünde Polonya, İspanya, İrlanda, Bulgaristan’da ki kuruluşlar ve Türkiye’den Adıyaman Sanat, Turizm ve Eğitim Derneği tarafından yürütülüyor.

Proje ile yetişkin eğitimcilerin göçmen ve mülteci kadınlara etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlamak ve onların temel bilgi ve dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve ikamet ettikleri ülkeye aidiyet ve eylemlilik duygusu geliştirmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Hollanda -Lahey, İrlanda-Dublin ve Polonya Lodz kentinde ulus ötesi yüz yüze ve çevrimiçi toplantılar yapıldı. Arka plan, mülteci kadınlar için rehber niteliğinde yetişkin eğitimciler için el kitabı, dil edinimi için proje tabanlı öğrenme, akranlar arası öğrenme ve mentorluk programları, mülteci kadınların başarı hikayeleri, proje web sitesi hazırlandı. Yetişkin eğitim tedarikçilerin kullanımı ders planları hazırlandı, pilot uygulamalar gerçekleştirildi.

2 yıl 6 ay olan proje, 30 Haziran 2026 tarihinde son bulacak.