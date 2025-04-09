Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından GAP İdaresinin katkılarıyla "Zeytincilik Çalıştayı" düzenlendi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’ndaki programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, Üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmalarını Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş yaptı.

Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi’nin sadece akademik alanda değil, üretim ve tarımsal kalkınmada da aktif bir rol üstlendiğini belirterek, "Üniversite olarak bilimin ışığında çiftçimize ve sanayicimize dokunma çabası içerisindeyiz. Bu etkinlikle birlikte bölgemiz tarımı için büyük önem arz eden zeytincilik konusundaki sorunlara bilimsel çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Çalıştay Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz’un moderatörlüğünde Prof. Dr. Ebru Sakar (Harran Üniversitesi), Prof. Dr. Gökhan Büyük (Adıyaman Üniversitesi), Dr. Murat Özaltaş ve Dr. Mehmet Ulaş (İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü), Dr. Mehmet Atay ve Dr. Öğr. Üyesi Şaban Karaat (Adıyaman Üniversitesi) gibi alanında uzman isimlerin, zeytinciliğin güncel sorunları ve çözüm yolları üzerine yapmış oldukları sunumlar ile devam etti.

Konuşmalarda, zeytinin tarımsal üretimdeki stratejik rolü, Adıyaman’daki zeytin potansiyelinin değerlendirilmesi ve yerel genetik kaynakların korunmasının önemi vurgulandı. Etkinlik, katılımcılarla yapılan soru-cevap bölümü ve teşekkür belgelerinin takdimi ile son buldu.