Adıyaman Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2026 Dünya üniversiteler sıralamasında ilk kez yer aldı.

Küresel ölçekte en yaygın ve saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması yayımlandı. Türkiye’den 109 üniversitenin yer aldığı sıralamada Adıyaman Üniversitesi ilk kez listede yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Konuya ilişkin toplantı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Üniversite akademik personelinin katılım sağladığı toplantıda, süreç hakkında bilgilendirme sunumları yapılmış ve Adıyaman Üniversitesi daha üst sıralamalarda yer alabilmesi için izlenebilecek stratejiler üzerinde durulmuştur.

Sonucu değerlendiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesinin ilk defa THE gibi prestijli bir sıralama kuruluşunda yer almasından ve bu sayede uluslararası arenada görünürlük kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Keleş, "Bu sıralama sayesinde üniversitemizin durumunu ölçülebilir, tarafsız ve evrensel ilkeler çerçevesinde değerlendirme imkânı bulduk. Bu da hangi alanlarda daha fazla gelişmemiz gerektiğini somut göstergelerle görmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesinin bilimsel üretkenliğini, eğitim kalitesini ve küresel görünürlüğünü artırma yönündeki kararlı adımlarının bir göstergesi olan bu başarıya katkı sunan akademik ve idari çalışanlara teşekkür ederek değerlendirmesini tamamladı.